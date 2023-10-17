В США внимательно следят за визитом Путина в Пекин

Соединенные Штаты внимательно следят за участием российского президента Владимира Путина в работе форума "Один пояс - один путь" в Пекине в контексте его предстоящих переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом заявил журналистам глава Индо-Тихоокеанского командования ВС США адмирал Джон Акуилино.

"Мы очень внимательно следим за сотрудничеством [России и Китая]", - сказал он, отвечая на вопрос о том, как реагируют США на предстоящие 18 октября переговоры Путина с Си Цзиньпином.

По словам адмирала, Вашингтон "очень беспокоит тесное сотрудничество двух авторитарных держав".

Кроме того, Акуилино заявил об обеспокоенности новостями о том, что КНДР якобы поставляет оружие РФ.

Путин 18 октября проведет полномасштабные переговоры с Си Цзиньпином. Не исключены и другие контакты.