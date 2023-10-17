На Украине опровергли отказ Израиля в приеме Зеленского

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук опроверг отказ израильских властей в приеме украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом сообщает издание "Страна.ua" в своем Telegram-канале.

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Он отметил, что визит Зеленского в Израиль может произойти в будущем, но сейчас украинское посольство не получало обращения по поводу организации поездки главы государства.

"Следовательно, не было и отказа в визите", - сказал дипломат.

16 октября израильский портал Ynet опубликовал сообщение со ссылкой на израильские власти о том, что в связи с конфликтом с Палестиной визит Зеленского будет несвоевременным.

Экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин отмечал, что израильские власти не относятся к нынешнему украинскому лидеру как к серьезному политику.