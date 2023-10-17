Кевину Спейси устроили овации на лекции о "культуре отмены"

"Отмененной" звезде Голливуда Кевину Спейси устроили овации после лекции о "культуре отмены". Об этом сообщает Variety.

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Выступление состоялось в британском Оксфорде во время лекции, посвященной консервативному философу Роджеру Скратону, который в свое время также подвергся общественной травле.

Спейси прочитал монолог из Шекспира, заканчивающийся словами "меня тошнит от этого фальшивого мира". После этого зал взорвался аплодисментами.

Впрочем, едва ли этот лучик света в темном царстве существенно повлияет на карьеру двукратного обладателя "Оскара". В эти же дни в нескольких десятках километров от Оксфорда, в Лондоне сорвалась премьера нового фильма Спейси.