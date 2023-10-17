Вучич рассказал о встрече с Путиным в Китае
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что встретился с президентом России Владимиром Путиным на саммите «Один пояс, один путь» в Китае. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Танюг.
По словам Вучича, он успел провести краткий разговор с Путиным.
«Я видел президента Путина, мы кратко разговаривали, очень коротко. У нас не было двусторонней встречи, но мы кратко разговаривали, вижу, что он полон уверенности в себе и я видел, что у него была важная и долгая встреча с председателем Си и премьером Орбаном», — уточнил он.
Напомним, что международная инициатива Китая «Один пояс, один путь» направлена на совершенствование торгово-транспортных коридоров между странами. Ранее на форум «Один пояс, один путь» прибыл Владимир Путин.
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