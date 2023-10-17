Вучич рассказал о встрече с Путиным в Китае

«Я видел президента Путина, мы кратко разговаривали, очень коротко. У нас не было двусторонней встречи, но мы кратко разговаривали, вижу, что он полон уверенности в себе и я видел, что у него была важная и долгая встреча с председателем Си и премьером Орбаном», — уточнил он.