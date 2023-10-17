Лукашенко призвал поддержать Иран

Глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия должна поддержать Иран на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщает БЕЛТА.

Такое заявление Лукашенко сделал на встрече с первым вице-президентом Ирана Мохаммадом Мохбером.

Лукашенко подчеркнул, что западные страны во главе с США «постоянно направляют острие конфликта на Ближнем Востоке против Ирана».

«Вы это чувствуете лучше. Наш ответ один: мы должны плотнее работать друг с другом, вместе сотрудничать, чтобы противостоять этим выпадам», - заявил глава Белоруссии.

Лукашенко назвал беспрецедентным давление, оказываемое на Белоруссию и Иран. Он отметил, что в Тегеране уже научились противостоять этому давлению, поэтому иранский опыт очень важен для Минска.

«Что меня постоянно удивляет - что в ходе этих масштабных акций за этот период Иран нисколько не снизил свой уровень развития, а, наоборот, значительно, прибавил», - подчеркнул Лукашенко.

В 2022 году товарооборот Ирана и Белоруссии достиг ста миллиардов долларов и в три раза превысил уровень 2021-го. За январь - август 2023-го товарооборот составил 62,5 миллиона - это на 26 процентов больше, чем за этот же период 2022 года.