Арабские страны поддержали проект резолюции России по Газе

Группа арабских государств поддерживает российский проект резолюции СБ ООН по ситуации вокруг Израиля и сектора Газа, заявил постоянный представитель Палестины при ООН Рияд Мансур.

Он добавил, что к бразильскому проекту «есть вопросы».

В проекте РФ отмечается, что Совет Безопасности ООН призывает к «немедленному, устойчивому и полностью соблюдаемому гуманитарному прекращению огня».

Резолюция осуждает насилие против мирного населения, а также все акты терроризма. Кроме того, Совбез призывает к освобождению всех заложников.

В тексте документа есть призыв к обеспечению и распространению гумпомощи, созданию условий для эвакуации граждан.

Бразилия подготовила свой проект резолюции, его главным отличием стало то, что осуждается «террористическая атака ХАМАС».

Голосование по обоим проектам состоится в ближайшее время.