Чубайса заметили при покупке снаряжения для ЦАХАЛа

Журналисты израильской гостелерадиокомпании Kan опубликовали фотографии, на которых Анатолий Чубайс покупает товары первой необходимости.

По их сведениям, собранная Чубайсом помощь и снаряжение предназначались для военнослужащих Армии обороны Израиля.

11 октября Чубайс в беседе с корреспондентом ТАСС сообщил, что вернулся в Израиль после краткосрочной рабочей поездки в Дубай. До этого некоторые СМИ утверждали, что он якобы покинул Израиль на фоне обострения ситуации в стране.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. ХАМАС называет атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы, начал наносить удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии.