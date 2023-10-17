Чубайса заметили при покупке снаряжения для ЦАХАЛа

Журналисты израильской гостелерадиокомпании Kan опубликовали фотографии, на которых Анатолий Чубайс покупает товары первой необходимости.
По их сведениям, собранная Чубайсом помощь и снаряжение предназначались для военнослужащих Армии обороны Израиля.
11 октября Чубайс в беседе с корреспондентом ТАСС сообщил, что вернулся в Израиль после краткосрочной рабочей поездки в Дубай. До этого некоторые СМИ утверждали, что он якобы покинул Израиль на фоне обострения ситуации в стране.
Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. ХАМАС называет атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы, начал наносить удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии.
Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан. Погибли более 2,8 тыс. палестинцев, ранены более 11,2 тыс., с израильской стороны жертвами конфликта стали до 1,5 тыс. человек, почти 4 тыс. получили ранения.