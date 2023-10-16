Трамп потребовал компенсации от экс-агента MI-6 за утечку «грязного» досье

Экс-президент США Дональд Трамп требует компенсации за утверждения о его причастности к непристойным сексуальным связям в России и даче взятки российским чиновникам, пишет The Daily Mail по итогам слушаний в Высоком суде Лондона. Адвокат бывшего американского лидера Хью Томлинсон заявил, что экс-сотрудник MI-6 Кристофер Стил причинил его клиенту репутационный ущерб из-за публикации компрометирующей информации.

Президент Трамп инициирует этот иск, чтобы добиться доказательства своих прав. Все эти заявления в этом досье — ложь, — сказал на заседании Томлинсон.

Сторона Стила уверена, что у истца «нет реалистичных шансов» выиграть дело, так как выдержки из имевшегося у бывшего разведчика досье утекли в Сеть через новостной портал BuzzFeed.

В документах утверждалось, что российские спецслужбы обладают информацией личного и финансового характера, дискредитирующей Трампа. Сам бывший хозяин Белого дома и нынешний кандидат в президенты от республиканцев не раз подчеркивал, что данное досье является фальшивкой и примером «тотальной политической охоты на ведьм».