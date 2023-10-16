Министра иностранных дел Норвегии отправили в отставку

Министра иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельд отправили в отставку в понедельник, 16 октября. Об этом сообщило правительство страны.

Отмечается, что ее отправил в отставку король в государственном совете. Информации о причинах такого решения пока нет.

В релизе подчеркивается, что данный пост занял министр по вопросам климата и окружающей среды Эспен Барт Эйде.

Ранее Хюитфельдт во время выступления в США и Норвегии сравнила поддержку Украины странами Запада в противостоянии с Россией с борьбой против нацисткой Германии в годы Второй мировой войны.