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Конституционный суд Грузии запустил процедуру импичмента президента Зурабишвили

Конституционный суд Грузии удовлетворил запрос партии "Грузинская мечта" об импичменте президенту Саломе Зурабишвили, сообщил глава суда.

Конституционный суд Грузии запустил процедуру импичмента президента Зурабишвили
© Российская Газета

Решение связано с нарушением президентом страны основного закона Грузии. Теперь в ближайшие пять дней будет определено, как правящая партия "Грузинская мечта - демократическая Грузия" будет действовать в этой ситуации, заявил ранее депутат от правящей партии Георгий Кахиани.

Запущена же процедура после того, как 31 августа президент в третий раз отправилась в зарубежное турне на встречу с лидерами стран Евросоюза, не получив предварительно одобрения правительства, как того требует Конституция.

А разрешение не было дано по причине недоверия к руководителю страны. Зурабишвили на это ответила, что целью ее поездок в Европу, было добиться помощи для получения статуса страны-кандидата.

Как бы то ни было, депутаты от "Грузинской мечты" настаивали, что Зурабишвили трижды слетав за границу без одобрения парламента, нарушила 52-ю статью Конституции Грузии.