Конституционный суд Грузии запустил процедуру импичмента президента Зурабишвили

Конституционный суд Грузии удовлетворил запрос партии "Грузинская мечта" об импичменте президенту Саломе Зурабишвили, сообщил глава суда.

Решение связано с нарушением президентом страны основного закона Грузии. Теперь в ближайшие пять дней будет определено, как правящая партия "Грузинская мечта - демократическая Грузия" будет действовать в этой ситуации, заявил ранее депутат от правящей партии Георгий Кахиани.

Запущена же процедура после того, как 31 августа президент в третий раз отправилась в зарубежное турне на встречу с лидерами стран Евросоюза, не получив предварительно одобрения правительства, как того требует Конституция.

А разрешение не было дано по причине недоверия к руководителю страны. Зурабишвили на это ответила, что целью ее поездок в Европу, было добиться помощи для получения статуса страны-кандидата.