СМИ: с украинцев взяли по 415 евро за «бесплатную» эвакуацию из Израиля

Украинка Оксана Соколовская заявила, что украинские дипломаты пообещали гражданам страны бесплатный эвакуационный рейс из Израиля, но в итоге за билеты пришлось заплатить по 415 евро (около 42,5 тысячи рублей). Об этом рассказало украинское издание Focus.

Соколовская заявила, что объявление о бесплатном эвакуационном рейсе появилось на сайте консульства Украины в Израиле.

«Я зарегистрировалась по ссылке, и где-то через два дня сообщили о том, что будет эвакуационный рейс, но он будет стоить 415 евро за одного человека», - рассказала она.

Соколовская купила эти билеты для себя и двух детей.

Она обвинила дипломатов в «несоблюдении приоритетности» при эвакуации граждан - вместе с ней на рейсе оказалось много мужчин.

В последнюю неделю многие страны начали вывозить из Израиля своих граждан. Авиакомпания Red Wings увеличила количество полетов в Израиль, с 11 по 16 октября выполняется ежедневный дополнительный «вывозной» рейc по маршруту Тель-Авив - Москва.

США отправили из Израиля в страны Европы несколько самолетов с американскими гражданами, посольство Германии согласовало отправку нескольких эвакуационных рейсов, которые перевезут около 4,5 тысячи немецких граждан, рейсы на обычных или военных самолетах организовывают Франция, Испания, Венгрия, Австрия и другие страны.