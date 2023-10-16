СМИ: с украинцев взяли по 415 евро за «бесплатную» эвакуацию из Израиля
Украинка Оксана Соколовская заявила, что украинские дипломаты пообещали гражданам страны бесплатный эвакуационный рейс из Израиля, но в итоге за билеты пришлось заплатить по 415 евро (около 42,5 тысячи рублей). Об этом рассказало украинское издание Focus.
Соколовская заявила, что объявление о бесплатном эвакуационном рейсе появилось на сайте консульства Украины в Израиле.
«Я зарегистрировалась по ссылке, и где-то через два дня сообщили о том, что будет эвакуационный рейс, но он будет стоить 415 евро за одного человека», - рассказала она.
Соколовская купила эти билеты для себя и двух детей.
Она обвинила дипломатов в «несоблюдении приоритетности» при эвакуации граждан - вместе с ней на рейсе оказалось много мужчин.
В последнюю неделю многие страны начали вывозить из Израиля своих граждан. Авиакомпания Red Wings увеличила количество полетов в Израиль, с 11 по 16 октября выполняется ежедневный дополнительный «вывозной» рейc по маршруту Тель-Авив - Москва.
США отправили из Израиля в страны Европы несколько самолетов с американскими гражданами, посольство Германии согласовало отправку нескольких эвакуационных рейсов, которые перевезут около 4,5 тысячи немецких граждан, рейсы на обычных или военных самолетах организовывают Франция, Испания, Венгрия, Австрия и другие страны.
Госдепартамент США дал разрешение на эвакуацию сотрудников посольства и генконсульства в Израиле, не выполняющих жизненно важные функции, из-за «непредвиденной ситуацией в сфере безопасности».