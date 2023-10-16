Латвия закрыла два КПП на границе с Россией

В понедельник, 16 октября, Латвия закрыла пункта пропуска Виентули и Педедзе на границе с Россией. Об этом сообщает Delfi со ссылкой на эфир «Латвийского радио».

Глава МВД Латвии Рихард Козловскис заявил, что на двух КПП установили бетонные заграждения.

Министр утверждает, что в последние дни российские службы на границе под Виентули работали очень медленно - к примеру, 14 октября, автомобили провели в очереди на въезд в Россию несколько часов. По словам главы МВД, это доказывает, что решение закрыть КПП было правильным, так как в противном случае на латвийской стороне границы скопилось бы множество людей.

Власти Латвии 12 октября приняли решение закрыть пункты пропуска, рассмотрев срочно подготовленное МВД предложение. Перед этим российские власти решили, что КПП Виентули (со стороны России - Лудонка в Псковской области) с 16 октября станет единственным погранпереходом, через который граждане Украины могут сухопутным транспортом попасть в РФ.

В Латвии заявили, что это решение может создать условия, «способные существенно повлиять на общественный порядок и создать угрозу нацбезопасности».