Эксперт оценила лидерство оппозиции на выборах в Польше
Эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Оксана Петровская в разговоре с Рамблером прокомментировала предварительные результаты выборов в Польше, согласно которым оппозиция получает большинство в парламенте страны, и оценила перспективы изменения политического курса Варшавы.
Ранее уточненные данные экзитполов, опубликованных в Польше после состоявшихся 15 октября парламентских выборов, показали, что объединенная оппозиция сохраняет за собой лидирующее положение. Первое место занимает правящая в республике уже восемь лет консервативная партия Ярослава Качиньского "Право и справедливость" (PiS). Согласно данным уточненного экзитпола, она набрала 36,6% голосов (198 мандатов), что на 0,2% меньше первых неофициальных итогов. Этого результата недостаточно, чтобы сформировать правящее большинство.
Петровская подчеркнула, что в случае победы оппозиционных сил на выборах в Польше значительных изменений в отношениях Варшавы с Киевом и Москвой не произойдет.
Наверное, курс [представителей оппозиции] будет более последовательным и менее эмоциональным, чем тот курс действующих властей, который был в последнее время. Напомню, что [сразу после начала украинского конфликта] был всплеск очень активной поддержки Киева Варшавой, был всплеск любви и дружбы с Украиной, а теперь Польша снизила уровень этой поддержки. Это произошло, в том числе, и потому, что на фоне выборов потребовались голоса фермеров. Кроме того, у этого есть и глубокие исторические корни: в самой идеологии были заложены не очень хорошие отношения с Украиной. Но, скорее всего, польская оппозиция продолжит поддерживать Киев и будет проводить антироссийский курс.Оксана ПетровскаяЭксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ), доктор исторических наук
При этом Петровская допустила, что в случае прихода к власти оппозиционные силы Польши могут создать специальную комиссию, которая займется ревизией выделенных Киеву средств.
"Полагаю, что по итогам такой проверки они могут снизить объемы финансирования закупок вооружений, трат на оборону и армию. С точки зрения финансовых возможностей Польши, возможно, будет сокращена и военная помощь Украине", — сказала она.
Существенных изменений вместе с приходом оппозиции ко власти в Польше можно ожидать во внутренней политике Варшавы, считает эксперт.
"Им будет достаточно сложно. Польская оппозиция - это группировка, это не одна партия. Она не такая монолитная, как PiS. "Право и справедливость" - и та имела младшего партнера, и очень многое делала под его давлением и влиянием. Это, например, и судебная реформа, и тот же самый запрет абортов. Поэтому, думаю, что теперь аборты будут разрешены в Польше, не будут так сильно ущемляться права ЛГБТ-сообщества. При этом социальная и экономическая политика страны быстро не изменится. Скорее всего, тут ситуация останется прежней, поскольку [лидер польской оппозиции Дональд] Туск обещал сохранить все то, что в этом плане сделала партия "Право и справедливость" и ее партнеры", — заявила собеседница.
Отношения Польши с Европой, по словам Петровской, также могут претерпеть изменения, если на выборах одержат победу оппозиционные силы.
"Естественно, будет более проевропейский курс. Вот эти ссоры с Германией по крайней мере поутихнут. Думаю, что Польша также добьется размораживания средств из фонда ЕС, проведя ревизию реформ PiS и изменив внутреннее законодательство. Кроме того, можно ожидать улучшения отношений с Америкой - тут речь идет об администрации [президента США Джо] Байдена. Здесь у них [польских оппозиционеров] больше взаимопонимания с демократами, чем было у PiS", — заключила она.
Ранее лидер оппозиции Польши Дональд Туск заявил, что сформирует новое правительство страны.