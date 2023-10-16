Эксперт оценила лидерство оппозиции на выборах в Польше

Наверное, курс [представителей оппозиции] будет более последовательным и менее эмоциональным, чем тот курс действующих властей, который был в последнее время. Напомню, что [сразу после начала украинского конфликта] был всплеск очень активной поддержки Киева Варшавой, был всплеск любви и дружбы с Украиной, а теперь Польша снизила уровень этой поддержки. Это произошло, в том числе, и потому, что на фоне выборов потребовались голоса фермеров. Кроме того, у этого есть и глубокие исторические корни: в самой идеологии были заложены не очень хорошие отношения с Украиной. Но, скорее всего, польская оппозиция продолжит поддерживать Киев и будет проводить антироссийский курс.

Оксана Петровская Эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ), доктор исторических наук