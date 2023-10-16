США заверили в одновременной помощи Израилю и Украине

«Нам действительно необходимо найти средства как для Израиля, так и для Украины. Это приоритет», — заявила министр.

По ее словам, Вашингтон, безусловно, может позволить себе встать на сторону Израиля и поддержать его военные нужды и в то же время должен поддержать Украину.

Ранее президент США Джо Байден выразил уверенность в том, что Вашингтон может одновременно поддерживать Украину и Израиль фразой «кто, если не мы». Американский лидер подчеркнул, что у Соединенных Штатов есть не только обязательства, но и возможность это делать.