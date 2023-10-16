Военный эксперт объяснил, чем на деле обернется для Киева союз с Западом

"Вот, будьте любезны, список. Силовые органы - под наш контроль, экономические решения вот такие-то должны быть. И так далее… Зеленскому же не хочется, он надеется удержать хоть какую-то реальную власть в своих руках. Уже есть такие решения, которые были представлены Киеву в виде требований. Чтобы, мол, не было у тебя, уважаемый Зеленский, никаких инструментов самостоятельности", - отметил Пинчук.