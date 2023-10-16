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Япония предоставила России дополнительные сведения о сбросе воды с "Фукусимы-1"

Токио предоставил России дополнительные данные о сбросе воды с аварийной АЭС "Фукусима-1" в океан. Об этом сообщает министерство иностранных дел Японии.

Япония предоставила России новые сведения о сбросе воды с "Фукусимы-1"
© Reuters

В заявлении японского МИД говорится, что в связи с пресс-релизом Россельхознадзора от 26 сентября 10 октября был проведен онлайн-диалог, по итогам которого Япония предоставила российской стороне дополнительную информацию, касающуюся сброса воды с "Фукусимы-1" .

В Токио отметили, что Япония продолжит предоставлять России в максимально "прозрачной и добросовестной форме" объяснения, которые основаны на научных данных. В МИД Японии подчеркнули, что ситуацию на "Фукусиме-1" контролирует Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

Ранее сообщалось, что международная группа ученых из Великобритании и Австралии оценила последствия сброса в океан очищенной радиоактивной воды с аварийной АЭС "Фукусима-1" в Японии. До этого в Роспотребнадзоре оценили влияние сброса воды с АЭС "Фукусима-1" в океан.

Эксперт заявил, что вода с "Фукусима-1" может достигать берегов РФ

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