Япония предоставила России новые сведения о сбросе воды с "Фукусимы-1"

Токио предоставил России дополнительные данные о сбросе воды с аварийной АЭС "Фукусима-1" в океан. Об этом сообщает министерство иностранных дел Японии.

В заявлении японского МИД говорится, что в связи с пресс-релизом Россельхознадзора от 26 сентября 10 октября был проведен онлайн-диалог, по итогам которого Япония предоставила российской стороне дополнительную информацию, касающуюся сброса воды с "Фукусимы-1" .

В Токио отметили, что Япония продолжит предоставлять России в максимально "прозрачной и добросовестной форме" объяснения, которые основаны на научных данных. В МИД Японии подчеркнули, что ситуацию на "Фукусиме-1" контролирует Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).