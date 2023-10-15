Чубайс развез гуманитарную помощь для пострадавших израильтян

На фотографиях, опубликованных газетой, Чубайс стоит в в помещении рядом с многочисленными коробками. На других снимках он достает из багажника автомобиля пакеты с вещами.

Напомним, что весной 2022 года многие видные культурные деятели, финансисты, программисты покинули Россию. Они уехали в Казахстан, Грузию, Армению, Турцию, Израиль и другие страны.