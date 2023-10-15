Чубайс развез гуманитарную помощь для пострадавших израильтян
Анатолий Чубайс, бывший глава Роснано, закупил гуманитарную помощь. Вместе со своей супругой, кинорежиссером Дуней Смирновой, он развез подарки израильтянам, пострадавшим при атаках палестинского движения ХАМАС. Об этом пишет «Московский комсомолец».
На фотографиях, опубликованных газетой, Чубайс стоит в в помещении рядом с многочисленными коробками. На других снимках он достает из багажника автомобиля пакеты с вещами.
Напомним, что весной 2022 года многие видные культурные деятели, финансисты, программисты покинули Россию. Они уехали в Казахстан, Грузию, Армению, Турцию, Израиль и другие страны.
Релоканты, отправившиеся в Израиль, в настоящее время активно помогают своей новой родине. Они сдают кровь, жертвуют крупные денежные суммы, развозят продукты, вещи и воду пострадавшим.