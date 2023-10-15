В Финляндии предложили запретить финнам иметь гражданство РФ

Один из основных кандидатов на пост президента Финляндии, депутат Пекка Хаависто предложил запретить возможность иметь одновременно финское и российское гражданство. Выбор, возможно, придется делать почти 38 тысячам «финно-россиян». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на интервью Хаависто финским СМИ.

«Хаависто обосновывает свое мнение тем, что Россия не принимает двойного гражданства, а считает обладателей двух паспортов только своими гражданами», – пишет финская пресса.

Кандидат на пост президента предложил поставить россиян перед выбором: или финский или российский паспорт.

По данным статистического ведомства Финляндии на начало 2023 года в стране насчитывалось 159 966 человек, имеющих одновременно финское и иностранное гражданство.

Это 37 813 граждан России, 10 048 граждан Швеции, 8 393 граждан Сомали. Также в списке граждане Эстонии (7 821) и Ирака (7 531).

Пека Хаавтисто – депутат парламента, бывший глава финского МИД. С 2002 года он состоит в однополом гражданском партнерстве с Антонио Флоресом, который имеет паспорта Эквадора и Финляндии.