Евросоюз созовет экстренное совещание по ситуации в Израиле и Палестине

Евросоюз намерен созвать экстренное совещание стран-членов из-за ухудшения ситуации в Израиле и Палестине. Об этом пишет The Guardian.

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Отмечается, что такие планы связаны с опасениями ЕС, что Еврокомиссия перегибает палку, принимая решения по политике в отношении Израиля без предварительного выяснения мнения стран-членов союза.

По словам президента Европейского совета Шарля Мишеля, данный конфликт может «подпитывать» экстремизм по всей Европе. Кроме того, он обеспокоен способностью соседних стран принимать беженцев.

«Существует серьезный риск миграции и перемещения большого количества людей в соседние страны, на территории которых уже имеется значительное количество беженцев. Если не принять осторожных мер, существует риск новых миграционных волн в Европу», — высказался Мишель.