В Палестине назвали условие для прекращения конфликта с Израилем

Советник палестинского лидера Махмуд аль-Хаббаш заявил РИА Новости, что арабо-израильские конфликты не прекратятся, пока палестинцы не обретут свое независимое государство со столицей в Иерусалиме.

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«Если палестинский народ не получит свои полные национальные права, включая право на самоопределение и создание государства со столицей в Иерусалиме, конфликты продолжатся», — сказал аль-Хаббаш.

Советник Аббаса добавил, что в настоящий момент приоритетом палестинского руководства является прекращение агрессии в отношении сектора Газа.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.