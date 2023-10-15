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В Палестине назвали условие для прекращения конфликта с Израилем

Советник палестинского лидера Махмуд аль-Хаббаш заявил РИА Новости, что арабо-израильские конфликты не прекратятся, пока палестинцы не обретут свое независимое государство со столицей в Иерусалиме.

В Палестине назвали условие для прекращения конфликта с Израилем
© Газета.Ru

«Если палестинский народ не получит свои полные национальные права, включая право на самоопределение и создание государства со столицей в Иерусалиме, конфликты продолжатся», — сказал аль-Хаббаш.

Советник Аббаса добавил, что в настоящий момент приоритетом палестинского руководства является прекращение агрессии в отношении сектора Газа.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

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Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектам ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

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