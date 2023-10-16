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В двух областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в двух регионах на востоке Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.

В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
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Предупреждения действуют в Днепропетровской и Харьковской областях.