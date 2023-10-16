В двух областях Украины объявили воздушную тревогу

В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиАналитикаИгрыЕщёВ миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиАналитикаИгрыВ двух областях Украины объявили воздушную тревогуТАССиещё 916 октября, 15:46Воздушная тревога объявлена в двух регионах на востоке Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.© РИА НовостиПредупреждения действуют в Днепропетровской и Харьковской областях.В миреГлавные новостиБольше новостейТАСС: главные новостиГлава Минздрава Египта заявил о готовности страны к приему пациентов из сектора ГазаВ СЗФО прогнозируют дождиСМИ: Израиль стянул в район сектора Газа 400 единиц техники