Названа причина перекрытия Босфора
Босфорский пролив закрывали для движения на четыре часа из-за технической неполадки сухогруза. Инцидент произошёл в ночь с субботы на воскресенье. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в генеральном управлении береговой охраны Турции.
Причиной затора стал 190-метровый сухогруз Sophia Z под флагом Багамских островов. Он следовал из Болгарии в Испанию. Возле стамбульского района Умурйери у судна вышел из строя руль.
Сухогруз отбуксировали к причалу Ахыркапы в южной части Босфора, у Мраморного моря.
Из-за инцидента транзит в обе стороны был закрыт с 22.20 субботы до 02.00 воскресенья. Сейчас пролив открыт для движения.
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