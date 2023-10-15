Названа причина перекрытия Босфора

Босфорский пролив закрывали для движения на четыре часа из-за технической неполадки сухогруза. Инцидент произошёл в ночь с субботы на воскресенье. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в генеральном управлении береговой охраны Турции.

Причиной затора стал 190-метровый сухогруз Sophia Z под флагом Багамских островов. Он следовал из Болгарии в Испанию. Возле стамбульского района Умурйери у судна вышел из строя руль.

Сухогруз отбуксировали к причалу Ахыркапы в южной части Босфора, у Мраморного моря.