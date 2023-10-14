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Боевое крыло палестинского движения ХАМАС заявило об ответном ударе по Тель-Авиву

Сторонники «Бригад Изз эд-Дина аль-Кассама» обстреляли ракетами Тель-Авив в ответ на совершенные Израилем удары по сектору Газа, сообщилодвижение ХАМАС.

Боевое крыло ХАМАС заявило, что провело ракетный обстрел Тель-Авива
© globallookpress.com

В тексте заявления группировки указывается, что Тель-Авив был атакован «в ответ на преступления, совершаемые оккупационными [израильскими] силами в отношении гражданского населения [Газы]», передает ТАСС.

Между тем, в Тель-Авиве и в центральной части Израиля в третий раз за день прозвучали сигналы тревоги. Воздушная тревога продолжает звучать в населенных пунктах, прилегающих к сектору Газа, а также в Ашкелоне.

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Напомним, что Израиль начал наносить масштабные удары по военным объектам ХАМАС в секторе Газа.