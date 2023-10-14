ООН обвинил Израиль в нарушении правил ведения войны
Приказ Израиля об эвакуации 1,1 млн гражданских лиц из опасных районов сектора Газа в относительно безопасные противоречит принципам гуманности, заявил заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс. Об этом пишет «Лента.ру».
«Приказ об эвакуации 1,1 миллиона человек из северной части Газы противоречит правилам ведения войны и элементарной гуманности», — подчеркнул Гриффитс.
Чиновник отметил, что эвакуация «напуганных и травмированных мирных жителей» без приостановки активных военных действий опасна и возмутительна.
Напомним, что в пятницу, 13 октября, власти Израиля объявили о грядущей наземной операции в секторе Газа. На фоне этого они предложили жителям анклава переселиться в те районы, где боевые действия не планируются.