ООН обвинил Израиль в нарушении правил ведения войны

Приказ Израиля об эвакуации 1,1 млн гражданских лиц из опасных районов сектора Газа в относительно безопасные противоречит принципам гуманности, заявил заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс . Об этом пишет «Лента.ру».

«Приказ об эвакуации 1,1 миллиона человек из северной части Газы противоречит правилам ведения войны и элементарной гуманности», — подчеркнул Гриффитс.

Чиновник отметил, что эвакуация «напуганных и травмированных мирных жителей» без приостановки активных военных действий опасна и возмутительна.

Напомним, что в пятницу, 13 октября, власти Израиля объявили о грядущей наземной операции в секторе Газа. На фоне этого они предложили жителям анклава переселиться в те районы, где боевые действия не планируются.