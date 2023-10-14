Бывший президент Польши допустил начало гражданской войны

В Польше может начаться гражданская война из-за парламентских выборов, полагает бывший президент Лех Валенса. Своим мнением он поделился в интервью изданию Point.
По его словам, сейчас ситуация в стране серьезная, поэтому не исключен риск дальнейшей эскалации.
«В конечном итоге народ выйдет на улицу в еще большем количестве. Я даже боюсь, что применят оружие», — отметил Валенса.
Он также добавил, что «подобный бунт» возможен не только в Польше, но и в других странах.
Ранее генерал польской армии Петр Пытель предупредил, что правящая партия Польши «Право и справедливость» (PiS) может запустить силовой вариант сохранения власти в случае поражения на парламентских выборах. Он подчеркнул, что «в армии об этом говорят все».
Lenta.ru: главные новости