В Конгрессе США потребовали отставки советника Байдена
Сенатор Марша Блэкберн потребовала немедленной отставки помощника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана, передает РИА Новости.
По ее словам, советник американского лидера регулярно вводил в заблуждение правительство страны относительно угроз безопасности во всем мире. Блэкберн привела в качестве примера эскалацию палестино-израильского конфликта.
«Всего за восемь дней до того, как [палестинское движение] ХАМАС устроило свой варварский сюрприз в виде нападения на Израиль, он заявил, что "на Ближнем Востоке сегодня спокойнее, чем за последние два десятилетия"», — отметила она.
Конгрессвумен также раскритиковал политику Салливана в отношении Ирана, подчеркнув, что она «придала смелости крупнейшему в мире государству-спонсору терроризма». В частности, Блэкберн осудила ослабление санкций против Тегерана. По ее мнению, подобное решение было неэффективным, что подтверждает ситуация вокруг Израиля.
Ранее CNN сообщил, что американскую администрацию неоднократно предупреждали о возросшей угрозе обострения палестино-израильского конфликта. По данным источников телеканала, разведка страны уведомила об этом правительство за несколько недель до атаки ХАМАС на Израиль.