Нетаньяху: действия Израиля в секторе Газа — это «только начало»
Действия Израиля в ответ на атаки ХАМАС в секторе Газа — это только начало. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
«Мы никогда не забудем зверств, совершенных нашими врагами… и мы никогда не простим. Мы наносим удары по нашим врагам с беспрецедентной силой… Я подчеркиваю: это только начало», — приводит заявление Нетаньяху Times of Israel.
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газы начался 7 октября с атаки палестинской группировки ХАМАС на военные объекты ЦАХАЛ (израильская армия), сопровождавшейся массовыми ракетными ударами. В ответ Израиль объявил о начале военных действий и сухопутной операции в секторе Газа.