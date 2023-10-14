Politico: В США заявили об угрозе «вторжения» Азербайджана в Армению
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил небольшой группе законодателей об опасности вторжения Азербайджана в Армению. Об этом пишет Politico, ссылаясь на анонимные источники.
«Блинкен предупредил небольшую группу законодателей на прошлой неделе о том, что его ведомство отслеживает вероятность скорого вторжения Азербайджана в Армению», — отмечается в материале.
По данным Госдепа, такие события якобы могут произойти в ближайшие недели. В связи с этим внешнеполитическое ведомство может пересмотреть долгосрочный подход к вопросу предоставления военной помощи Баку.
Кроме того, Politico отмечает, что конгрессмены оказывали давление на Блинкена по поводу возможных мер в отношении Азербайджана. Между тем замминистра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов отверг обвинения Армении в этнических чистках в Нагорном Карабахе, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».