Politico: В США заявили об угрозе «вторжения» Азербайджана в Армению

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил небольшой группе законодателей об опасности вторжения Азербайджана в Армению. Об этом пишет Politico, ссылаясь на анонимные источники.

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«Блинкен предупредил небольшую группу законодателей на прошлой неделе о том, что его ведомство отслеживает вероятность скорого вторжения Азербайджана в Армению», — отмечается в материале.

По данным Госдепа, такие события якобы могут произойти в ближайшие недели. В связи с этим внешнеполитическое ведомство может пересмотреть долгосрочный подход к вопросу предоставления военной помощи Баку.