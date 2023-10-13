СМИ: Байдена предупреждали об угрозе эскалации палестино-израильского конфликта

«В одном из сообщений от 28 сентября, основанном на разведданных, содержится предупреждение о том, что ХАМАС готов усилить ракетные обстрелы через границу. Телеграмма из ЦРУ от 5 октября в целом предупреждала о растущей возможности насилия со стороны ХАМАСа. Затем, 6 октября, за день до атаки, официальные лица США распространили сообщения из Израиля, указывающие на необычную активность ХАМАСа», — говорится в тексте.