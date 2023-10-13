СМИ: Байдена предупреждали об угрозе эскалации палестино-израильского конфликта
Разведывательное сообщество США неоднократно предупреждало администрацию американского президента Джо Байдена о возросшей угрозе эскалации палестино-израильского конфликта за несколько недель до атаки ХАМАС на Израиль. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.
«В одном из сообщений от 28 сентября, основанном на разведданных, содержится предупреждение о том, что ХАМАС готов усилить ракетные обстрелы через границу. Телеграмма из ЦРУ от 5 октября в целом предупреждала о растущей возможности насилия со стороны ХАМАСа. Затем, 6 октября, за день до атаки, официальные лица США распространили сообщения из Израиля, указывающие на необычную активность ХАМАСа», — говорится в тексте.
При этом отмечается, что ни одна из оценок не имела информации об «ошеломляющем размахе, масштабе и жестокости» операции, которую бойцы палестинского движения провели 7 октября. Кроме того неизвестно были ли эти предупреждения переданы Израилю.
Один из источников CNN предположил, что главная проблема в таких предупреждениях заключалась в том, что они «не новы» и, видя их, все считали, что все ограничится «еще одним раундом мелкомасштабного насилия».