Фонды, основанные Джорджем Соросом по всему миру, закрывают офисы, готовясь сократить более 40 процентов своего персонала.

Согласно электронным письмам, с которыми ознакомился Bloomberg, сотрудники африканских подразделений Фонда "Открытое общество" (Open Society Foundations, признан нежелательной организацией в России) на прошлой неделе получили письмо с подробным описанием следующих шагов процесса, который включает в себя закрытие полдюжины офисов в Африке. Ранее эти подразделения были закрыты в Балтиморе и Барселоне.

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"После принятого в июне решения совета директоров сократить штат более чем на 40 процентов численность нашего персонала и занимаемая площадь по необходимости должны сократиться", - сказал Бинайфер Новроджи, вице-президент программ фондов (OSF), в одном из электронных писем.

Сорос, который недавно передал контроль за своей империей своему сыну, ежегодно выделял гранты на сумму более миллиарда долларов, в том числе более 100 миллионов долларов в Африке.

О закрытии Барселоны и Балтимора было объявлено ранее в этом году, а африканские офисы "находятся на разных стадиях перехода к закрытию или слиянию в одно региональное подразделение" с 2021 года, сообщил представитель OSF в электронном письме. Многие из дополнительных офисов будут закрыты к концу 2023 года, добавил он. Письма сотрудникам поступили после того, как в июле организация Inside Philanthropy сообщила, что OSF удалила более десятка офисов в Африке и Азии из списка на своем веб-сайте.

Джордж Сорос, американский трейдер и валютный спекулянт, которого еще называют "архитектором хаоса", на протяжении десятилетий является ключевым спонсором многих цветных революций во всем мире. Он также сыграл ведущую роль в обрушении валют ряда стран. Этот мальчик из еврейской семьи, который избежал от расправы нацистов во время Второй мировой войны, как выяснилось годы спустя, торговал вещами евреев, своих соседей, жертв Холокоста. Так начиналась его "бизнес-карьера". Переехав в США, Сорос сколотил миллиардное состояние, получая свежую информацию от инсайдеров, на биржевых спекуляциях. Среди его громких акций наиболее известна история с девальвацией британского фунта стерлингов в 1992 году, которая помогла ему обогатиться не менее чем на миллиард долларов.