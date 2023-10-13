Израильский посол в Москве Александр Бен Цви в интервью RTVI заявил, что мужчины и женщины Израиля обязаны служить в армии, когда им исполняется 18 лет.

По его словам, переехавшие в страну россияне, имеющие гражданство Израиля, также могут быть призвать в армию в связи с конфликтом вокруг сектора Газа.

«Статистики по репатриантам из России у нас не делают. Это не имеет смысла. Гражданин Израиля — он гражданин Израиля, неважно, откуда он приехал», — подчеркнул посол.

Он также добавил, что у него нет информации о том, сколько россиян уже призваны как резервисты.