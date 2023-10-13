Моди призвал на парламентском саммите G20 к прекращению конфликтов в мире

"Сегодня никто не может не ощущать на себе влияние событий, которое происходят в различных частях света. Развиваются многие конфликты, разворачивается конфронтация в разных частях мира. Никто в этом не заинтересован, никто не хочет, чтобы это происходило. Если мир не един, он не сможет решать проблемы, которые стоят перед человечеством", - сказал глава индийского правительства, выступая на открытии парламентского саммита "Большой двадцатки" (G20) в Нью-Дели.