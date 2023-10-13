Моди призвал на парламентском саммите G20 к прекращению конфликтов в мире
Премьер Индии Нарендра Моди призвал мир к единству и прекращению конфликтов, которые мешают человечеству двигаться вперед.
"Сегодня никто не может не ощущать на себе влияние событий, которое происходят в различных частях света. Развиваются многие конфликты, разворачивается конфронтация в разных частях мира. Никто в этом не заинтересован, никто не хочет, чтобы это происходило. Если мир не един, он не сможет решать проблемы, которые стоят перед человечеством", - сказал глава индийского правительства, выступая на открытии парламентского саммита "Большой двадцатки" (G20) в Нью-Дели.
Моди считает, что пришло время обратиться к ценностям братства и объединения.
"Мы должны взяться вместе за руки, чтобы идти вперед. <…> Нам нужно преодолеть международный кризис доверия и поставить это во главу угла всех наших инициатив", - добавил премьер.
Он отметил, что Индия предлагает руководствоваться принципом "один мир, одна семья, одна планета".
Двухдневный парламентский саммит стран G20, который иногда называют P20, открылся в Нью-Дели. Встречи проходят в Индийском международном выставочном и конференц-центре "Яшобхуми" в делийском районе Дварка.