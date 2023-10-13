Пока вы спали: заявление Антонова о США и обсуждение изменения статуса магистратуры в РФ

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СМИ: спецслужбы Израиля ошибочно приняли подготовку ХАМАС к нападению за учения

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Специальные службы Израиля получили сведения о подготовке ХАМАС к военным действиям в секторе Газа, но ошибочно приняли ее за учения и не стали поднимать тревогу, сообщает ТАСС со ссылкой на The Times of Israel.

По данным издания, премьер Биньямин Нетаньяху, по его собственному заявлению, не получал никаких предупреждений от органов безопасности до начала атаки ХАМАС.

После того как главу правительства проинформировали о боевых действиях, он немедленно отправился в военный штаб в Тель-Авиве, провел оценку ситуации и созвал кабинет безопасности.

Минобрнауки обсуждает изменение статуса магистратуры в новой системе высшего образования

Магистратура должна занять новое место в системе высшего образования России и не подменять другие уровни обучения, сообщает ТАСС со ссылкой на замминистра Минобрнауки Дмитрия Афанасьева.

В настоящее время ведомство обсуждает изменение статуса магистратуры в новой системе.

«С названием — специализированное высшее образование — она должна базовую ступень углублять и специализировать. Пока обсуждается логика сама», - отметил он.

12 мая глава государства Владимир Путин подписал указ о запуске пилотного проекта по реформе высшего образования в России в 2023-2026 учебных годах.

ВС РФ отразили пять атак штурмовых групп ВСУ на краснолиманском направлении

Российская армия отразила пять атак штурмовых групп Вооруженных сил Украины, сообщает ТАСС.

Это произошло на краснолиманском направлении. Потери противника на этом направлении составили около 40 военнослужащих, также уничтожен пикап.

В ходе контрбатарейной борьбы были подавлены около 15 артиллерийских расчетов украинских военных.

Посол РФ заявил о разрушении США правил и принципов многосторонней торговли

Вашингтон своими ограничительными мерами разрушает выстраиваемые годами правила и принципы многосторонней торговли, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление посла России в США Анатолия Антонова.

«Поражает маниакальное стремление, с которым здесь пытаются наказать нашу страну. Разрушаются выстраиваемые годами правила и принципы многосторонней торговли», — сказал дипломат.

Он отметил, что в России «давно поняли, что лозунги о свободном рынке для Вашингтона — пустой звук».

Жители Земли 14 октября смогут увидеть кольцеобразное затмение Солнца

14 октября состоится кольцеобразное затмение Солнца, сообщает ТАСС.

Его можно будет наблюдать в отдельных частях планеты. Россияне его не увидят.

В разных фазах астрономическое явление будет наблюдаться на территории Северной и Южной Америки, а также в акваториях Тихого и Атлантического океанов.