Ведущая Fox News заявила, что террористам стало проще проникать в США

Ведущая Fox News Лора Ингрэм в эфире телеканала выразила мнение, что террористам теперь стало проще проникать в Соединенные Штаты в связи с ситуацией на южной границе с Мексикой.

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Она отметила, что до терактов 11 сентября Вашингтон не особо задумывался о том, кого впускает в страну, и не отслеживал исполнение сроков и целей пребывания иностранцев по визам.

«Спустя 22 года террористам не надо беспокоиться о длительном процессе получения визы или проверке анкетных данных», — указала ведущая.

Ингрэм подчеркнула, что они могут просто перейти реку Рио-Гранде на границе между США и Мексикой.

Высокопоставленный представитель Белого дома заявил, что США после ударов по Израилю рассматривают ХАМАС как террористическую организацию и будут «относиться к ней соответствующе».

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября объявил чрезвычайное положение на территории страны.