Постпред Израиля в ООН напомнил о праве на самозащиту
Постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан назвал постыдной реакцию ООН на предписание Тель-Авива жителям Газы переместиться в южную часть сектора в течение суток, сообщает РИА Новости.
По его словам, на протяжении многих лет международная организация не обращала внимание на вооружение Хамаса и использование им гражданского населения и гражданской инфраструктуры в секторе Газа в качестве укрытия для своего оружия и убийств. Теперь, как указал дипломат, вместо того, чтобы поддержать Израиль, чьи граждане были убиты, она читает проповеди Иерусалиму.
Ранее официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что Израиль предписал населению, а также ооновцам на севере сектора Газа переместиться в течение 24 часов в его южную часть. Организация призывает отменить такое предписание, так как это будет иметь разрушительные гуманитарные последствия. Речь идет о более чем 1 млн человек.