Постпред Израиля в ООН напомнил о праве на самозащиту

Постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан назвал постыдной реакцию ООН на предписание Тель-Авива жителям Газы переместиться в южную часть сектора в течение суток, сообщает РИА Новости.

По его словам, на протяжении многих лет международная организация не обращала внимание на вооружение Хамаса и использование им гражданского населения и гражданской инфраструктуры в секторе Газа в качестве укрытия для своего оружия и убийств. Теперь, как указал дипломат, вместо того, чтобы поддержать Израиль, чьи граждане были убиты, она читает проповеди Иерусалиму.