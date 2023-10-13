Сунак подтвердил переброску военных в Средиземноморье для поддержки Израиля

Великобритания перебросит военные силы страны в восточное Средиземноморье для поддержки Израиля, сообщил премьер-министр страны Риши Сунак. Ранее СМИ писали об отправке двух кораблей британских ВМС в регион.

Группировка, включающая самолет P8 Poseidon, средства наблюдения, два корабля ВМС Lyme Bay и Argus, три вертолета Merlin и роту королевских морских пехотинцев, будет находиться в состоянии готовности к оказанию практической поддержки Израилю и партнерам в регионе, а также обеспечивать сдерживание и безопасность, — сказано в заявлении офиса премьера.

Там также отмечается, что британские самолеты морской патрульной и разведывательной авиации начнут летать в регион уже с пятницы, 13 октября. Они будут отслеживать угрозы стабильности — такие, как передача оружия боевым группировкам.