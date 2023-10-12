«Хезболла» готовится открыть второй фронт против Израиля

Если Израиль начнет наземную операцию в секторе Газа, то ливанское движение «Хезболла» откроет второй фронт. Об этом газете The Wall Street Journal сообщили арабские чиновники.

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«„Хезболла“ в частном порядке предупредило Израиль, что оно готово открыть второй фронт, если израильские силы начнут наземное наступление в Газе», — говорится в публикации.

Отмечается, что пока нет информации о серьезных намерениях «Хезболлы».

До этого издание Times of Israel со ссылкой на чиновника, близкого к правительству Египта сообщало, что Израиль готовится провести многомесячную наземную кампанию в секторе Газа. Гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов отметил, что это станет худшим развитием ситуации, пишет «Национальная служба новостей».