Херш: Израиль может использовать в секторе Газа тактику фашистской Германии

Журналист из США и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил, что в своей операции в секторе Газа Израиль планирует использовать тактику блокады Ленинграда фашистской Германией. Об этом он написал в своей новой статьей со ссылкой на собственный источник.

По словам Херша, Израиль планирует устроить блокаду сектора Газа, которая приведёт к голоду среди палестинцев.

«Что касается наземной операции, инсайдер сообщил мне, что рассматривается жестокая альтернатива, которую можно назвать ленинградским подходом, имея в виду знаменитую попытку Германии заморить голодом город», — написал он.

Херш также добавил, что Израиль планирует остановить поставки электроснабжения, продовольствия и предметов первой необходимости в сектор Газа.

Напомним, что 7 октября Израиль подвергся массированной атаке со стороны боевого крыла палестинского движения ХАМАС. В ответ власти Израиля объявили о переходе в состояние войны и начале ответной операции против сектора Газа.