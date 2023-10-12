«Хезболла» пригрозила Израилю открыть второй фронт

Представители ливанского движения «Хезболла» предупредили Израиль о рисках наземной операции в секторе Газа. Об этом пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Ранее Тель-Авив анонсировал масштабную наземную операцию в секторе Газа. Власти Израиля отметили, что намерены навсегда ликвидировать угрозу, исходящую от анклава.

Движение пояснило, что в том случае, если Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) действительно начнет наступление, то «Хезболла» откроет второй фронт.

Напомним, что обострение на Ближнем Востоке началось 7 октября. Бойцы ХАМАС нанесли масштабный ракетный удар по Израилю, вторглись через границу на территорию страны, захватили ряд населенных пунктов.

В ответ на действия боевиков ЦАХАЛ ударил по сектору Газа. В операции были задействованы десятки самолетов. В последующие дни израильские летчики также нанесли ракетно-бомбовые удары.