Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Израиль, где провел совместную с премьер-министром страны Беньямином Нетаньяху пресс-конференцию, сообщает Washington Post. В ходе своего выступления он назвал себя этническим евреем и подчеркнул, что ХАМАС намерен уничтожить Израиль. По словам Блинкена, Тель-Авив получит от Вашингтона вооружение для системы ПВО «Железный купол».

Я приехал в Израиль не только как госсекретарь США, я также приехал как еврей, — заявил Блинкен.

С момента первой масштабной атаки ХАМАС на Израиль погибли 25 американских граждан, отметил Блинкен. При этом он подчеркнул, что Вашингтон не считает ХАМАС представителем всего палестинского народа. В свою очередь премьер-министр Израиля Нетаньяху заверил журналистов и Блинкена в том, что ЦАХАЛ сокрушит движение.