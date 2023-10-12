Суд вынес первый в Швеции приговор за сожжение Корана

Суд первой инстанции шведского Линчепинга вынес приговор мужчине, который поджег Коран, заснял процесс на видео и выложил в Сеть. Как сообщает РИА Новости, это первый подобный приговор — злоумышленника признали виновным по статье о разжигании этнической и религиозной розни.

Инцидент произошел осенью 2020 года. Мужчина заснял сожжение священной книги и распространил видео с музыкой, которая ассоциируется с терактом в мечети новозеландского города Крайстчерч в 2019 году, в котором погиб 51 человек. Как уточняет пресс-служба суда, на кадрах «Коран был поджарен с беконом на гриле», под которым находились листы с надписями оскорбительного для мусульман содержания. Поврежденная книга была оставлена возле мечети в Линчепинге.