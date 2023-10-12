В Румынии обнаружили воронку от упавшего беспилотника

Воронка, образовавшаяся от падения беспилотного летательного аппарата (БПЛА), обнаружена в четверг около правого берега дунайского рукава Килия примерно в 3 км от румынского населенного пункта Плауру. Об этом сообщило Министерство национальной обороны Румынии.

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Военное ведомство информировало, что после обнаружения 11 октября группы БПЛА, направлявшихся к украинским портам, Минобороны начиная с 23:20 (местное время совпадает с мск) привело в действие протокол воздушной полиции и оповестило генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям в связи с ситуацией в находящихся поблизости районах уездов Тулча и Галац.

"Около 05:00 команды Минобороны <...> на территории доложили об обнаружении воронки от беспилотника, которая образовалась при падении с возможным взрывом в покрытой растительностью зоне неподалеку от правого берега рукава Килия, примерно в 3 км к западу от Плауру", - указывается в сообщении.

В зоне были приняты меры безопасности, уведомлены уполномоченные структуры для взятия проб и проведения расследования в соответствии с процедурами, отмечает Минобороны.