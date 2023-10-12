СМИ: переполненные тюрьмы Великобритании будут освобождать принудительно
Судьям Королевского суда было приказано отложить слушания по вынесению приговоров в попытке справиться с растущим числом заключенных и переполненностью тюрем Великобритании. Об этом пишет газета The Times.
По данным издания, судьи выражают обеспокоенность в связи с тем, что осужденных насильников могут оставить под залогом, а не посадить в тюрьму.
Данные Министерства юстиции страны свидетельствуют о том, количество заключенных в Англии и Уэльса составляет 88 016 человек, а вместимость местных тюрем — 88 670.
По прогнозам правительства, к ноябрю количество заключенных вырастет до 89 100 человек, пишет издание Sky News.
«Тюрьмы переполнены и стали рассадниками новых преступлений. Правительство неоднократно предупреждали о проблемах с количеством заключенных и условиями их содержания», - заявил британский политик Шабана Махмуд.
При этом королевские суды пытаются разобраться с растущим количеством нерассмотренных дел.
В свою очередь министр безопасности Том Тугендхат заверил, что опасные преступники, в том числе и насильники, будут сидеть в тюрьме, и нет никакого смягчения позиции правительства по этому поводу.
А представитель Министерства юстиции подчеркнул, что первоочередной задачей ведомства является обеспечение безопасности общества. При этом он признал, что «наблюдается беспрецедентный рост численности заключенных после пандемии и забастовки адвокатов, особенно среди тех, кто ожидает суда».
«Правительство проводит крупнейшую со времен викторианской эпохи кампанию по строительству тюрем, чтобы обеспечить 20 000 новых мест для содержания заключенных», - отметил он.
Ранее министр юстиции Великобритании Алекс Чок заявил, что Лондон рассмотрит возможность аренды тюремных помещений за рубежом. По словам Чока, на такие меры власти страны подтолкнула острая нехватка мест в собственных тюрьмах.