СМИ: переполненные тюрьмы Великобритании будут освобождать принудительно

Судьям Королевского суда было приказано отложить слушания по вынесению приговоров в попытке справиться с растущим числом заключенных и переполненностью тюрем Великобритании. Об этом пишет газета The Times.

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По данным издания, судьи выражают обеспокоенность в связи с тем, что осужденных насильников могут оставить под залогом, а не посадить в тюрьму.

Данные Министерства юстиции страны свидетельствуют о том, количество заключенных в Англии и Уэльса составляет 88 016 человек, а вместимость местных тюрем — 88 670.

По прогнозам правительства, к ноябрю количество заключенных вырастет до 89 100 человек, пишет издание Sky News.

«Тюрьмы переполнены и стали рассадниками новых преступлений. Правительство неоднократно предупреждали о проблемах с количеством заключенных и условиями их содержания», - заявил британский политик Шабана Махмуд.

При этом королевские суды пытаются разобраться с растущим количеством нерассмотренных дел.

В свою очередь министр безопасности Том Тугендхат заверил, что опасные преступники, в том числе и насильники, будут сидеть в тюрьме, и нет никакого смягчения позиции правительства по этому поводу.

А представитель Министерства юстиции подчеркнул, что первоочередной задачей ведомства является обеспечение безопасности общества. При этом он признал, что «наблюдается беспрецедентный рост численности заключенных после пандемии и забастовки адвокатов, особенно среди тех, кто ожидает суда».

«Правительство проводит крупнейшую со времен викторианской эпохи кампанию по строительству тюрем, чтобы обеспечить 20 000 новых мест для содержания заключенных», - отметил он.