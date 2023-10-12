Президент Республики Сербской скоро посетит Россию

Визит президента Республики Сербской (один из двух энтитетов Боснии и Герцеговины ) Милорада Додика в РФ планируется до конца года. Об этом сообщил ТАСС премьер-министр страны Радован Вишкович.

В конце сентября стало известно, что глава Республики Сербской хочет приехать в Москву на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом он рассказал в эфире телеканала РТРС. По словам Додика, российский лидер является лучшим человеком, с которым ему удалось познакомиться в политике. Он отметил, что общение с Путиным и возможность организовывать соответствующие мероприятия несколько раз в год вызывает у него гордость.