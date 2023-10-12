Памятник Зое Космодемьянской снесут в Одесской области

Власти города Белгорода-Днестровского Одесской области дали согласие на снос памятника Герою СССР Зое Космодемьянской. Об этом со ссылкой на Telegram-канал «Деколонизация. Украина» пишет ТАСС.

«В Белгороде-Днестровском демонтируют памятник Зое Космодемьянской возле школы», - отмечается в сообщении.

На Украине еще в 2014 году был принят закон о декоммунизации. В его рамках осуществляется демонтаж памятников и gереименование топографических объектов, связанных с советской историей. В 2022 году Минкульт Украины заявлял, что за год власти сменили почти 10 тысяч географических названий и демонтировали 145 памятников.

В частности, в центре Киева был снесен памятник российскому поэту Александру Пушкину. Также памятник Пушкину снесли в городе Мукачево в Закарпатской области.