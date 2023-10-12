Канада выделила поборникам украинских нацистов 2,2 миллиона долларов
Более двух миллионов долларов выделила Канада для помощи организациям, прославляющим украинских коллаборационистов времен Второй мировой войны. Об этом пишет издание Forward, передает РИА Новости.
Как говорится в публикации, правительство Канады за последние семь лет выделило около 2,2 миллиона долларов как минимум восьми организациям, выражающим поддержку ветеранам дивизии «Галичина» войск СС или же в иной форме восхваляющим нацистских коллаборационистов.
Выдачей грантов этим организациям занимались различные агентства, средства также поступали благодаря участию в программах правительства Канады, ответственным в том числе за экономическое и социальное развитие страны, ее культуру, а также общественную безопасность.
Наибольшую сумму получил Конгресс украинцев Канады, прославляющий заслуги дивизии «Галичина» войск СС и защищающий памятник, установленный этой дивизии в одном из пригородов Торонто. Эта организация получила от Канады 1,5 миллиона долларов с 2016 по 2022 год.
Гранты от правительства Канады также получила газета New Pathway, которая выступила в защиту установленному в стране памятнику нацистскому коллаборационисту Роману Шухевичу, отмечает Forward.