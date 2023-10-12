В Эстонии испугались нашествия клопов на Европу

Эстония с опасением наблюдает за быстрым ростом популяции постельных клопов во Франции, так как они могут угрожать и другим европейским странам. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на портал ERR.

В статье подчеркивается, что Париж наводнен клопами: их можно встретить как в метро, так и в больницах, частных домах и квартирах. И так как люди путешествуют, они могут привезти постельных клопов и в другие европейские страны, указано в публикации.

ERR пишет, что причины, по которым популяция клопов резко возросла, до сих пор до конца не ясны. Энтомолог из Тартуского университета Мэтт Мартин рассказала, что постельные клопы родом из Средиземноморья и любят тепло, поэтому жилые дома — подходящая для них среда обитания.

Появление новой мутации, повышающей активность постельных клопов, может быть одной из причин, по которой этих паразитов стало так много, предположил специалист. К тому же путешествующие между странами и городами люди так же могут невольно помогать им распространяться вокруг.

Избавиться от этих паразитов невероятно сложно, так как яд может убить взрослых особей, но не повлияет на яйца.