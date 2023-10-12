Президент Ирана обсудил с наследным принцем КСА ситуацию в Палестине

Глава Ирана Эбрахим Раиси и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом по телефону обсудили ситуацию в Палестине. Об этом сообщил заместитель руководителя администрации президента Ирана по политическим вопросам Мохаммад Джамшиди, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Tasnim.

Как говорится в сообщении, лидеры двух стран в ходе диалога сошлись на необходимости остановить «военные преступления со стороны Израиля». Джамшиди уточнил, что телефонный разговор между главой Ирана и принцем Саудовской Аравии длился 45 минут.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что призвал Иран действовать осторожно в ситуации с обострением конфликта между Палестиной и Израилем.

«Мы дали ясно понять иранцам: будьте осторожны», — указал он на встрече с представителями еврейских общественных организаций Соединенных Штатов.

В то же время Джо Байден посоветовал Израилю следовать «правилам войны» при борьбе против ХАМАС, Он добавил, что понимает гнев и разочарование Тель-Авива, однако все же рекомендовал действовать с оглядкой на последствия.