Глава МИД ФРГ заявила, что тысячи граждан Германии уже покинули Израиль

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что тысячи граждан ФРГ уже покинули Израиль. Об этом она сообщила, отвечая на вопросы депутатов Бундестага (парламента ФРГ).

"В последние несколько дней уже тысячи [граждан] покинули Израиль разными путями", - сказала Бербок. "В их число входят 17 школьных классов", - добавила министр.

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Сначала они вывозились из Израиля различными способами, поскольку не было прямого сообщения. Некоторых, по словам главы МИД ФРГ, отвезли на автобусе в Иорданию, а оттуда самолетом доставили в Германию. Остальные школьники уехали через Исландию.

Другим гражданам Германии, как уточнила Бербок, также неоднократно разъяснялось, что они могут уехать международными авиалиниями. Таким образом, она ответила на вопрос эксперта оппозиционного Христианско-демократического союза по внешней политике, депутата Бундестага Юргена Хардта, почему Германии потребовалось так много времени, чтобы вывезти своих граждан из Израиля.

В то же время Бербок напомнила, что германская авиакомпания Lufthansa будет осуществлять вывозные рейсы из Израиля. В ближайшие четверг и пятницу ФРГ осуществит эвакуационные рейсы. Всего запланировано 8 рейсов авиакомпании Lufthansa. Как писала газета Bild, сейчас в Израиле около 5 тыс. граждан Германии размещены в гостиницах или у знакомых. Официально число немцев, находящихся в Израиле, неизвестно.

Касаясь вопроса освобождения захваченных ХАМАС заложников, среди которых есть граждане ФРГ, Бербок заметила, что страны ближневосточного региона, включая Катар, должны сыграть важную роль в этом вопросе.

"Я ясно обозначила позицию, что относительно освобождения заложников должны сыграть важную роль различные региональные акторы, в том числе Катар, поскольку у них есть каналы связи, которых у нас нет", - пояснила министр.

При этом она уточнила, что вопрос освобождения заложников будет обсуждаться в ходе предстоящего визита эмира Катара в ФРГ.