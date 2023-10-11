Зеленский получил ответ Запада на опасения о прекращении поддержки

«Я честен с вами, как и с нашими партнерами. Мой вопрос заключался в том, будет ли ваша поддержка меньше, чем сейчас. Даже сейчас в периоды вызовов, когда в США надвигаются выборы, партнеры сказали "нет"», — сообщил Зеленский.